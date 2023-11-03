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        Erciş'te çiftçilere tohum desteği verildi

        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince finanse edilen "Van Buğday Ambarı Oluyor" ile "Van Arpa Üretiyor" projeleri kapsamında, Erciş ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday ve arpa tohumu desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:57
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        Erciş'te çiftçilere tohum desteği verildi
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        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince finanse edilen "Van Buğday Ambarı Oluyor" ile "Van Arpa Üretiyor" projeleri kapsamında, Erciş ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday ve arpa tohumu desteğinde bulunuldu.

        Pancar Kooperatifi yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, çiftçilere yüzde 75 hibeyle tohum verdiklerini söyledi.

        Üretimi desteklediklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Sadece Erciş'te değil 13 ilçemizde tüm çiftçilere yönelik destekler veriliyor. Sizlerden isteğimiz tohumları toprakla buluşturmanız. En iyi şekilde, en kaliteli şekilde üretimi, verimi elde etmek. Bu işin amacına ulaşabilmesi için en büyük destek, katkı sizlerdendir. Tek amacımız, tek isteğimiz bu tohumların toprakla buluşturulmasıdır. Ülkemize ve yerelde ilçemize katma değer yaratmasıdır."

        Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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