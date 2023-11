Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etti.

Van'da AK Parti ve HÜDA PAR il teşkilatları tarafından düzenlenen iki ayrı yürüyüşte İsrail saldırıları sonucu öldürülen kadınlara ve çocuklara dikkat çekildi.

Sıhke Caddesi'nde bir araya gelen AK Partililer, "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" pankartları taşıyarak Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, 1948'den bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu ifade eden Çalağan, "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de "Filistin'de çok net bir şekilde katliam yaşanıyor. Çocuklar, bebekler, kadınlar paramparça ediliyor. Avrupa Birliği'nin, ABD'nin ve diğer birçok ülkenin tavrı utanç verici. Batı'daki ülke liderleri İsrail'in yanında olduklarını söyleyerek bu katliamın devam etmesini mi istiyor? Filistinliler, kendi topraklı için ölmeye razı. Toprakları için şehit olmaya giden bir halk var. Bu nedenle bütün batı ülkeleri İsrail'in yanına gelse de eninde sonunda Filistin'in haklı davasında İsrail yenilenecektir." ifadelerini kullandı.

HÜDAPAR İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine Altaylı Parkı'nda toplanan kadınlar da İsrail aleyhine sloganlar atarak Hazreti Ömer Camisi önüne kadar yürüdü.

Gazze'de yaşamını yitirenler için dua eden grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Tuşba Kadın Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Hayriye Kağan, "Tarih bir daha göstermiştir ki Batı'nın insan hakları adına ortaya koyduğu her şey çocuk masalı olmayacak kadar kirli ve iki yüzlüdür. Filistin meselesi bir kez daha göstermiştir ki uluslararası hukukun uygulanması isteğe, insan hakları ise ırka ve inanca bağlıdır. Zira 20 günden bu yana dünya, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma şahit olmaktadır." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesince de Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Yukarı Norşin Camisi önünde bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

İHH Van Teşkilat Başkanı Hayati Beyde, Filistin halkını yalnız bırakmayacakların belirterek, her yerde seslerini yükseltmeye devam edeceklerini aktardı.

- Hakkari

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Parti binasında bir araya gelen gelenler, Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü.

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, yaptığı açıklamada, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalmadıklarını bildirdi.

En temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırdığını kaydeden, "İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netenyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Genel Merkez Disiplin Üyesi Abdulmecit Tarhan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer katıldı.

- Bitlis

AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ile İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Beşminare Mahallesi'nde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Daldagül, savaşa hayır demek için toplandıklarını dile getirdi.

1948'den bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı belirten Daldagül, şöyle devam etti:

"Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulmuştur. Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak 'Daha adil bir dünya' diyen Cumhurbaşkanımızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirtiyoruz."

- Muş

Muş'ta AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda İsrail'in saldırıları protesto edildi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Furkan Aytunç, Gazze'de saldırılar sonucu yaşamını yitiren masum insan sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Aytunç, "Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.