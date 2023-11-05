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        Van'da park halindeki otomobil alev aldı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:45
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        Van'da park halindeki otomobil alev aldı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bahçıvan Mahallesi'nde park halindeki İran plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Rüzgarın etkisiyle otopark kulübesine de sıçrayan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, kulübede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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