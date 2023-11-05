Van'da park halindeki otomobil alev aldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçıvan Mahallesi'nde park halindeki İran plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle otopark kulübesine de sıçrayan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, kulübede hasar oluştu.

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