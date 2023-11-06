Van'da terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında, 30 Ekim-05 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.