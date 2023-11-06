Van'da geçen hafta 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Ekim-05 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.