Van'da yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde, yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolu balık bendi yakınında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DMK 743 plakalı otomobil, yola çıkan domuza çarptı.

Kontrolden çıkarak yolun kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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