Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Rektörlük binasında düzenlenen programda YYÜ'deki Filistinli öğrencilerle bir araya gelen Şevli, Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını ifade etti.

        Şevli, İsrail'in katliamlar yaparak Gazze'yi işgal etmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "İsrail, her gece çocukların, kadınların ve mazlumların üzerine bombalar yağdırıyor, binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Üniversitemizde eğitim gören Filistinli öğrencilerimizle bir araya geldik. Tıp Fakültemizde Filistinli iki asistan, İlahiyat Fakültemizde iki öğretim görevlimiz var. Taleplerini dinledik. Bize emanetler. Gazze ile iletişimleri tamamen kesilmiş durumda. Ailelerinden haber alamıyorlar. Annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, akrabalarının hayatta olup olmadığını bilmiyorlar. Öğrencilerimize yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz de onların ikinci ailesiyiz."

        Gazze'de insanlık dramının yaşandığını dile getiren Şevli, "Maalesef zor bir durum. İçimiz kan ağlıyor. Çok büyük, tarifsiz acılar yaşanıyor. Tüm dünya bunu izliyor. Ara tatilde öğrencilerimiz ülkelerine gidemeyecek, ailelerini ziyaret edemeyecekler. Üzücü bir durum. Saldırıların bir an önce durmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Alusta ise Gazze'deki internet ve elektrik kesintileri nedeniyle ailesiyle iletişimi güçlükle sağladığını anlattı.

        Ülkelerinde insan hakları ihlallerinin yapıldığını ifade eden Alusta, şöyle konuştu:

        "Ülkemiz işgal altında. Gazze'de soykırım yapılıyor. Ailelerimizle iletişimi güçlükle sağlıyoruz. Babamla dün sadece iki dakika görüşebildim. İçimin rahat etmesi için 'iyiyiz' dedi. İyi olmadıklarını biliyorum. Şu an ulaşamıyorum. İsrail durmadan bombalar atmaya devam ediyor. Enkaz altında birçok kişi var. Bu savaş bitsin artık. Zor zamanımızda yanımızda olan, bizi sürekli arayıp ihtiyaçlarımızı gideren rektörümüze ve üniversite yetkililerine teşekkür ederim."

        Filistinliler için dua edilmesi ile sona eren programa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile rektör yardımcıları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Van'da 54 kişi ile başlayan KADES uygulaması 17 bini aştı
        Van'da 54 kişi ile başlayan KADES uygulaması 17 bini aştı
        Van'da mezarlık alanları ağaçlandırılıyor
        Van'da mezarlık alanları ağaçlandırılıyor
        Van'da yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Van'da yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 12 kişi tutuklandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 12 kişi tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı