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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:29
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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, hiçbir insani ve ahlaki değeri dikkate almadan Gazze'de yaptığı katliamı lanetlediklerini belirtti.

        Gazze'deki halkın, çocuk, kadın ayrımı yapılmadan günlerdir bombalandığını ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 2,5 milyon insan açlığa ve susuzluğa mahkum ediliyor. Saldırılardan, hastaneler camiler ve kiliseler de nasibini alıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, canlı yayınlanan bu katliamı seyrediyor, seyretmekle kalmayıp destekliyor. Birleşmiş Milletler denilen köhnemiş yapının karar ve yaptırım organları kilitlenmiş, ABD'nin vetosuyla geçici ateşkes ilanı dahi yapılamamıştır. Türkiye, bu konuda elindeki tüm imkanları sonuna kadar kullanmakta ve mağdur Filistin halkının yanında yer almaktadır. Partimiz de sonuna kadar bu politikaları desteklemektedir. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek, bize ecdadımızın mirasıdır."

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