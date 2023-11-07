Van'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumlara bağlı sosyal tesislerde, okullarda İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurdu.
Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumlara bağlı sosyal tesislerde, okullarda İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurdu.
Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, belediye ve iştiraki şirketlerde İsrail markalarının ürünlerinin satılmayacağı belirtildi.
Paylaşımda, "Filistin'in her zaman yanındayız. Filistin'de yaşanan zulme karşı milletimizin kararlılıkla gerçekleştirdiği boykot çağrısına tam destek veriyoruz." denildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı paylaşımda, il genelindeki tüm okul kantinlerinde ve kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğunu açıkladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.