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        Van'da "İŞKUR Kampüste" paneli düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğünce "İŞKUR Kampüste" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:31
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        Van'da "İŞKUR Kampüste" paneli düzenlendi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğünce "İŞKUR Kampüste" paneli düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan panelde konuşan İŞUR İl Müdürü Ali Aslan, kentte istihdamı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Globalleşen dünyada işgücü piyasasının çalışanlardan beklentisinin sürekli değiştiğini belirten Aslan, gelişim ve değişime ayak uyduran bireylerin her zaman fark oluşturacağını ifade etti.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise öğrencileri akademik eğitimle geleceğe hazırladıklarını ifade ederek, "Sizler yeteneğinize uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yaparak kariyer basamaklarını tırmanacaksınız. 3-4 Ocak'ta büyük bir organizasyona da ev sahipliği yapacağız. Düzenleyeceğimiz fuara Iğdır, Muş Alparslan, Siirt, Bitlis Eren ve Hakkari üniversiteleri de katılacak. Fuarda öğrencilerimizin kariyerle ilgili sorularına cevaplar verilecek, çekilişler yapılacak. Tüm öğrencilerin katılmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Özge Ersezer'in moderatörlüğünde oturumlarla devam eden panelde, İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar, çağrı merkezi işe alım uzmanı Ümit Özbey, tekstil firma yetkilisi Serdar Çaça ve bilgisayar mühendisi Eren Görsel Görmen konuşmacı olarak yer aldı.​​​

        Sertifikaların verilmesiyle sona eren programa, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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