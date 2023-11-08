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        Van'da "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı" icra edildi

        Van'ın Erciş ilçesinde "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:17
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        Van'da "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı" icra edildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Erciş Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 108. Topçu Alay Komutanlığında icra edilen tatbikatı, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Asal Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Özpulat, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve kurum amirleri izledi.

        Seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesinin amaçlandığı tatbikat, başarıyla tamamlandı.

        Protokol üyeleri, daha sonra "Yıldırım 2023 Seferberlik Tatbikatı"na katılan askerlerin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu, araç ve teçhizat sergisini gezdi.

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