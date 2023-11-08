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        "Kadrajımdan Edremit" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

        Edremit Belediyesince düzenlenen "Kadrajımdan Edremit" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:27
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        "Kadrajımdan Edremit" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı
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        Edremit Belediyesince düzenlenen "Kadrajımdan Edremit" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, onlarca yarışmacı katıldı.

        İlçenin kültürü, yaşamı, tarihi, el sanatları, mimarisi ve doğasının konu alındığı yarışmanın jürisinde Ali İhsan Öztürk, Aslı Erciyes Tosun, Murat Doğan, Murat Cacim, Musa Talaşlı, Nadir Buçan, Savaş Onur Şen ve Özkan Bilgin yer aldı.

        Yarışmada, Mehmet Reşit Öner birincilik, Faysal Kanber ikincilik, Burak Demir üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yarışmada, dron, mansiyon ve instagram özel ödülleri de verildi.

        Edremit adına güzel bir çalışma yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı İsmail Say, "Bu tür etkinlikler o şehrin güzelliğinin tanıtımına katkı sunmaktadır. Saatlerini vererek, en güzel kareyi çekmek için uğraşan yarışmacı kardeşlerime ve bunların belirlenmesi için kafa yoran jüri üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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