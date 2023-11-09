Van'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hematoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek isteyen hastane personelleri, konferans salonunu balon ve renkli kağıtlarla süsledi.

Personellerin desteğiyle hazırladıkları gösterileri sunan, şiirler okuyan çocuklar, palyaço gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik, çocuklara hediyelerinin dağıtılması, pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Hastane Başhekimi ve Çocuk Hemotoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, lösemi tedavisinde moralin önemli olduğunu, bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Löseminin tedavisi olan bir hastalık olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağı kan kanserinin tedavisi mümkündür. Tanı konulduktan sonra ailenin desteği çok önemlidir. Çocukları iyileştirmek için doktordan hemşiresine, hasta bakıcısından personeline, sekreterinden güvenliğine kadar herkes özveriyle çalışıyor. Sürekli etkinlikler düzenleyerek çocukların morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Eğlenceli anlar yaşadılar. Hastalarımıza hediyeler dağıtarak onların gönüllerine dokunmak istedik."