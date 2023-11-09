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        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:36
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        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

        HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Saliha Mert, sekiz yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğlunun HDP'liler tarafından kandırıldığını belirten Mert, "Nasıl İsrail çocukları öldürüyor, bunlar da bizim çocuklarımızı öldürüyor. Çocuklarımızı alıp götürdüler. İsrail, Müslümanları, HDP kendi halkını öldürüyor. HDP'den nefret ediyorum. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz." dedi.

        Fevzi Yağmur da 8 sene önce oğlu Kenan Yağmur'un PKK tarafından dağa kaçırıldığını anlattı.

        Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Yağmur, "Oğlum zalimler tarafından dağ kaçırıldı. Çocuğum Trabzon'da okudu ve imamdı. 8 senedir oğlumun peşindeyim. Huzurumuz kalmadı." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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