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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Van'da "Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katıldı

        Van'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında "Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:57
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Van'da "Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
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        Van'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında "Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aktaş'ı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı karşıladı.

        Valilik Şeref defterini imzalayan Aktaş, Balcı ile bir süre görüştü.

        Daha sonra Aktaş'ın başkanlığında Ali Paşa Toplantı Salonu'nda "Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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