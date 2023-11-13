Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 2 PKK/KCK, 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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