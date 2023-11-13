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        Van'da geçen hafta 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

        Van'da, geçen hafta 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:14
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        Van'da geçen hafta 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
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        Van'da, geçen hafta 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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