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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:11
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında toplamda 16 yıl hapis cezası bulunan 15'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 34 tüfek kartuşu, 10 fişek, çalıntı bilgisayar, monitör, 3 cep telefonu, 10 gümrük kaçağı cep telefonu, 319 paket kaçak sigara, 6 takım kopya düzeneği ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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