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        İpekyolu Belediyesinden öğrencilere yönelik "ara tatil" etkinliği

        İpekyolu Belediyesince düzenlenen "ara tatil" etkinliğinde öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:35 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:44
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        İpekyolu Belediyesinden öğrencilere yönelik "ara tatil" etkinliği
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        İpekyolu Belediyesince düzenlenen "ara tatil" etkinliğinde öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimine katkı sağlama, arkadaşlık kurmalarına yardımcı olma, paylaşma ve işbirliği yapma becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

        Canlı müzikle doyasıya eğlenen çocuklar, ses yarışması, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi.

        Etkinlik kapsamında çocuklara ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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