İpekyolu Belediyesinden öğrencilere yönelik "ara tatil" etkinliği

İpekyolu Belediyesince düzenlenen "ara tatil" etkinliğinde öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimine katkı sağlama, arkadaşlık kurmalarına yardımcı olma, paylaşma ve işbirliği yapma becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Canlı müzikle doyasıya eğlenen çocuklar, ses yarışması, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Etkinlik kapsamında çocuklara ikramlarda bulunuldu.