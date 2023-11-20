Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

        Van'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kara dönüştü, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kara dönüştü, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

        Van-Bahçesaray kara yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, kar nedeniyle beyaza büründü.

        Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen bazı kamyonlar Karabet Geçidi'ndeki kar tüneline bırakıldı.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar temizleme çalışması yürüttü.

        Başkale'de de akşam başlayan kar nedeniyle bazı kırsal mahallelere ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Van ve Hakkari'de kar yağışı
        Van ve Hakkari'de kar yağışı
        MHP'li Kılıç: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın
        MHP'li Kılıç: Artık çocuklar ölmesin, hastaneler bombalanmasın
        MHP'nin Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Van'da yapıldı
        MHP'nin Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Van'da yapıldı
        Vanlılar Filistin'e destek için yürüdü
        Vanlılar Filistin'e destek için yürüdü
        Hakkari'de "narkoalan" uygulaması yapıldı
        Hakkari'de "narkoalan" uygulaması yapıldı
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi