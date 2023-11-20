Van'da gezici kütüphane hizmete alındı

Van'da Valilik ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce kente kazandırılan "gezici kütüphane" hizmete alındı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, gezici kütüphane aracını ve kitapları inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Balcı, AA muhabirine, okuma kültürüne katkı sunmak, özellikle çocukların iyi bir okuyucu olmalarını sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte kütüphane yapımlarından, kitap alımlarına, kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesine kadar birçok güzel işin yapıldığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Gezici Kütüphanemiz hizmet vermeye başladı. Kütüphanenin olmadığı bölgelerde çocuklarımıza kitaplar ulaştıracağız. Aracımız daha çok kırsal bölgelerde, internetin çekmediği noktalarda hizmet verecek. 'Her kitap bir mutluluktur' sloganıyla çıktığımız yolda tüm vatandaşlarımızın kitaplardan faydalanmasını istiyoruz. Nitelikli kültür sahibi olabilmek için nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilgi sahibi olmanın en güzel yolu da kitap okumaktır. Tüm çocukların kitap okumaya özel vakit ayırması gerekiyor. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız ve çocuklarımız için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyorum."