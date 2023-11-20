Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 13-19 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.