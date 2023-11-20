Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 13-19 Kasım'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 13 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 4 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.