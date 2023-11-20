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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:47
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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 13-19 Kasım'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 13 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 4 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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