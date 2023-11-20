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        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:58
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        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti
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        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Başhekim Remzi Sarıkaya ve hastane personeli tarafından karşılanan Türkmenoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çocuk servisinde yatan hastaları ziyaret eden Türkmenoğlu, hasta yakınlarıyla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

        Türkmenoğlu, gazetecilere, kentte 210 ek poliklinik, 157 erişkin yoğun bakım, 40 ameliyathanenin bulunduğu 800 yataklı yeni hastane binasının yapılacağını söyledi.

        Sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Doktor kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Kardiyoloji ve üroloji bölümlerine 6, acil servise de 18 asistanın ataması yapıldı. Bölgeye hizmet eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'nin en iyi 9 hastanesi arasında yer alıyor. Özellikle kendini geliştiren, hasta bakımına yoğunlaşan ve hasta memnuniyetini sürekli artıran bir yapı içinde. Emeklerinden dolayı İl Sağlık Müdürümüze, Başhekimimize, doktoramıza ve tüm hastane personeline teşekkür ederim."

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