Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13-19 Kasım'da 7 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 tabanca, 12 tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü, 3 bin 440 paket sigara, 1816 sahte bandrol, 278 cep telefonu, 234 litre alkol, 192 cinsel içerikli malzeme, 180 elektronik sigara, 10 puro ve 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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