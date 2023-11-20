Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 13-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 30 yıl hapis cezası bulunan 15'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak, çalıntı elektrikli bisiklet ile 655 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişiye kumar oynamaktan 16 bin 220 lira, 2 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 34 bin lira idari para cezası uygulandı.