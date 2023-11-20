Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 13-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 30 yıl hapis cezası bulunan 15'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak, çalıntı elektrikli bisiklet ile 655 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişiye kumar oynamaktan 16 bin 220 lira, 2 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 34 bin lira idari para cezası uygulandı.
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