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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:41
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 13-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında toplamda 30 yıl hapis cezası bulunan 15'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak, çalıntı elektrikli bisiklet ile 655 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişiye kumar oynamaktan 16 bin 220 lira, 2 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 34 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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