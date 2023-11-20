AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı, Bostaniçi Mahallesi'nde temsilcilik ofisi açtı

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı, Bostaniçi Mahalle'sinde temsilcilik ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren ilçe başkanlığı, Halilağa-Selimbey ve Esenler-Yenimahalle'nin ardından Bostaniçi Mahallesi'nde de ofisini kurdu.

Açılış programında konuşan AK Parti İl Başkanı Emre Güray, mahalle temsilcilik ofislerini açmaya devam ettiklerini söyledi.

Bostaniçi Mahallesi'nin ilçenin en büyük mahallesi olduğunu belirten Güray, "Birkaç yıl öncesine kadar buralarda huzursuzluklar, sıkıntılar yaşanırken aileler huzurlu bir şekilde evine gidemezken bugün geldiğimiz noktada memleketimizde artık huzur ve güven ortamı oluşturuldu. Biz 31 Mart günü sadece İpekyolu özelinde değil Büyükşehir ve 13 ilçenin tamamını almak üzere strateji belirleyip yola çıktık. Göreve çıktımızdan bu yana vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ise kendilerine ulaşamayan vatandaşlar için ofis açmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda üçüncü ofisi açtıklarını ifade eden Kuşan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın elini rahatlatmak ve AK Parti bayrağını dalgalandırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Göreve geldiğimiz günden sonra bütün mahalle muhtarlarımızı gezdik, öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik, STK, kanaat önderleri ve esnafımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde ofislerimizi açacağız. AK Parti'ye gönül veren dostlarımız var ve biz onlara çok güveniyoruz. Tüm engelleri ortadan kaldırıp, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa MKYK üyesi Harun Çelik, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Sedat Avcı ve partililer katıldı.