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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:34
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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlünün evinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

        17 Kasım'da düzenlenen operasyonda, evinin penceresinden kaçmaya çalışırken yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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