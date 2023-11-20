Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlünün evinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

17 Kasım'da düzenlenen operasyonda, evinin penceresinden kaçmaya çalışırken yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.