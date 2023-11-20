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        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 34 hükümlü cezaevine teslim edildi

        Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan 86 kişiden, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 21:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:02
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        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 34 hükümlü cezaevine teslim edildi
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        Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan 86 kişiden, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Terörle Mücadele (TEM) ve Asayiş şubelerinden ekipler, 23 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 86 kişiyi gözaltına aldı.

        Yakalanan kişiler arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü, işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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