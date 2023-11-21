Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar yağışı etkili oluyor

        Van'da kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 01:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

        İpekyolu ilçesinde sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Zaman zaman etkisini sürdüren kar nedeniyle, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir girişlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

        Muradiye'de etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti.

        Bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi, bazıları da araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

        Erciş ilçesinde de akşam başlayan kar, gece de etkisini sürdürdü.

        Kar yağışına sevinen vatandaşlar, evlerinden çıkarak kar topu oynadı.

        Vatandaşlardan Muhsin Yılmaz, kar yağmasını heyecanla beklediklerini belirterek, "Bu yağışın kuraklığa da çare olmasını diliyoruz. Şu anda eğlenceli anlar yaşıyoruz. Kar yağmasına sevindik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları

        Benzer Haberler

        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 34 hükümlü cezaevine teslim edildi
        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 34 hükümlü cezaevine teslim edildi
        Van'da 13 ilçeye 3 bin atık kutusu dağıtıldı
        Van'da 13 ilçeye 3 bin atık kutusu dağıtıldı
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası veril...
        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası veril...
        AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı, Bostaniçi Mahallesi'nde temsilcilik ofis...
        AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı, Bostaniçi Mahallesi'nde temsilcilik ofis...
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı