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        Van'da 142 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

        Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:51
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        Van'da 142 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
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        Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte iki gündür etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 142 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

        Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

        Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu araç geçişlerine kapatıldı.

        Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde araçlar güçlükle ilerleyebiliyor

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri yolun açılması için çalışma yürütüyor.

        Tarihi yapıların kar altında kaldığı kentte besiciler, kar üstünde hayvanlarını otlattı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

        Kar yağışının etkisini gösterdiği Muradiye Şelalesi de beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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