Van'da kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-19 Kasım'da kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 37 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 47 şüpheli yakalandı, 20 gram eroin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram afyon sakızı, 6 bin 984 bandrolsüz sigara ve 400 litre akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerce, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 47 anne ve anne adayına eğitim verildi.

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