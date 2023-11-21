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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

        Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:32
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
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        Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-19 Kasım'da kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 37 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 47 şüpheli yakalandı, 20 gram eroin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram afyon sakızı, 6 bin 984 bandrolsüz sigara ve 400 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Öte yandan ekiplerce, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 47 anne ve anne adayına eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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