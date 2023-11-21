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        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu, 38 günlük yaşam mücadelesini kazandı

        EMRE ILIKAN/NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Muradiye ilçesinde oğlunun askerde öğrendiği kalp masajını uygulamasıyla hayata dönen 73 yaşındaki Musa Gündoğdu, hastanedeki 38 günlük yaşam mücadelesinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:05
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        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu, 38 günlük yaşam mücadelesini kazandı
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        EMRE ILIKAN/NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Muradiye ilçesinde oğlunun askerde öğrendiği kalp masajını uygulamasıyla hayata dönen 73 yaşındaki Musa Gündoğdu, hastanedeki 38 günlük yaşam mücadelesinin ardından taburcu edildi.

        İlçeye 40 kilometre mesafedeki Çakmak Mahallesi'nde 10 Ekim'de yıkılan odunluğun altında kalan ve kalbi duran Gündoğdu, oğlu ile çevredekiler tarafından çıkarıldı.

        Oğlunun 18 yıl önce askerde aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajını yaparak hayata döndürdüğü Gündoğdu, daha sonra sağlık ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan kontrollerde 9 kaburga ile göğüs kemiğinin kırıldığı, vücudunda ezilmelerin olduğu tespit edilen Gündoğdu, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine yatırıldı.

        Hastanede 28 gün yoğun bakım, 10 gün de göğüs servisinde kalan Gündoğdu, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

        - "Evime gideceğim için mutluyum"

        Gündoğdu, AA muhabirine, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Oğlunun 18 yıl önce askerlikte öğrendiği kalp masajıyla hayatta kaldığını ifade eden Gündoğdu, "Odunluk bir anda üzerime çöktü. O an dua etmeye başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni komşularım ve oğlum kurtardı. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Uzun süre sonra kendime gelebildim. Doktorlardan Allah razı olsun. Benimle çok ilgilendiler. Hamdolsun sağlığıma kavuştum. Evime gideceğim için mutluyum." dedi.

        Resul Gündoğdu ise babasını enkazdan çıkartırken nabzının atmadığını, nefes almadığını ve kalbinin durduğunu fark ettiğini belirtti.

        İlk yardım eğitiminin önemini daha iyi anladığını vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu:

        "İlk yardım eğitimi ilkokuldan itibaren verilmeli. Herkesin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Özellikle kalp masajı ve suni teneffüsün bu kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendik. 2005'te Samsun'da askerlik yaparken ilk yardım eğitimi aldım. Babamı enkazdan çıkardıktan hemen sonra kalp masajı yaptım. Suni teneffüsle nefes almasını sağladım. İlk yardım eğitimiyle babamı kurtaracağımı tahmin edemezdim. Eğitimi iyi ki almışım. Babamın durumu iyi. 38 günlük tedavi süreci sonuç verdi. Zorlu bir süreç yaşadık. Doktorlar ve tüm hastane personeli babamın sağlığına kavuşması için canla başla mücadele etti. Çok ilgilendiler. Herkese teşekkür ederim."

        - "Hastamızın durumu iyi"

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Görkem Kaygusuz da hastanın durumunun iyi olduğunu aktardı.

        Gündoğdu'nun kalp masajı yaparak babasını kurtardığını anlatan Kaygusuz, "Hasta merkezimize getirildiğinde durumu kritikti. Entübe edildi. 28 gün yoğun bakım servisinde tedavisi yapıldı. Daha sonra servisimizde tedavisine devam ettik. Sağlığına kavuştu ve taburcu ettik." dedi.

        İlk yardım eğitiminin temel yaşam desteği olduğuna dikkati çeken Kaygusuz, "Birçok kurum ilk yardım eğitimi veriyor. Eğitimin önemine ilişkin kurslar düzenleniyor. Herkesin bu kurslara katılması gerekiyor. Annemize, babamıza, kardeşlerimize ve çocuklarımıza uygulama durumuyla karşılaşabiliriz. Trafik kazalarında hayat kurtarabiliriz. İlk yardım doğru şekilde uygulandığında sonucu yüz güldürücü olabiliyor. Hastamızda bunu gördük." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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