Van Milli Eğitim Müdürü Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldi Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda konuşan Aras, genç nüfustan dolayı kentin güçlü bir potansiyelinin olduğunu belirtti.

Eğitim kaynaklarının gençlere aktarılması ve kullanılmasının en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Aras, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi yetişmesi, başarılı olması, topluma, kendine, ailesine, vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi, kendi ayakları üzerinde durabilecek kabiliyeti edinmesi için gerekli eğitim alt yapısını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Van'da, eğitim, öğretimdeki kaliteyi artırmak adına birçok alanda çalışma yürütülüyor. Akademik başarıyı artırırken, sosyal, kültürel spor faaliyetleri çoğaltarak çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını da düşünüyoruz."

Merkez ilçedeki okullarda yoğunluk yaşandığı, diğer ilçelerde ise fiziki anlamda yeterliliğin olduğunu belirten Aras, "İpekyolu'nda yatırımlarımız da devam ediyor. Önümüzdeki 2 veya 3 yıl içinde bu fiziki ihtiyacı tamamen gidereceğiz." dedi.