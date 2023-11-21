Van'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı

Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 13-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 142 bin 842 kişinin ve 250 bin 50 aracın sorgulaması yapıldı.

Uygulamalar sırasında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.