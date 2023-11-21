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        Van'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı

        Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:31
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        Van'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
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        Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 13-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 142 bin 842 kişinin ve 250 bin 50 aracın sorgulaması yapıldı.

        Uygulamalar sırasında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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