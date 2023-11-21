Van'da 90 bin metrekare alana yapılan park hizmete sunuldu Van'ın İpekyolu Belediyesince 90 bin metrekare alana yapılan Hüsrev Paşa Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Van'ın İpekyolu Belediyesince 90 bin metrekare alana yapılan Hüsrev Paşa Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yeşil alanların artırılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu amaçla, Van Gölü kıyısındaki 90 bin metrekare alana her yaştan insanın güzel zaman geçirebilmesi için Hüsrev Paşa Parkı inşa edildi.

Futbol, basketbol, tenis kortu, paintbal ve mini golf gibi spor sahaları ile açık hava spor ekipmanları bulunan parkta, vatandaşlar spor yapma imkanı da bulacak.