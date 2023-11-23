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        Van'da 126 yerleşim biriminin yolu açıldı

        Van'da kar nedeniyle kapanan 142 yerleşim biriminden 126'sının yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:44
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        Van'da 126 yerleşim biriminin yolu açıldı
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        Van'da kar nedeniyle kapanan 142 yerleşim biriminden 126'sının yolu açıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

        İl genelinde iki günden bu yana 126 yerleşim birimine ulaşımı sağlayan ekipler, kalan 16 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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