Van'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 17-23 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 kilo 863 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 500 gram afyon sakızı, 4 kilo 200 gram skunk, 285 gram esrar, 34,52 gram eroin, 7 sentetik ecza ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 10'u hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.