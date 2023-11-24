Van'da öğretmenler bisikletle şehir turu attı

Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Valilik bahçesinde bir araya gelen öğretmenler, buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine kadar pedal çevirdi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun, Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bisikletin önemli bir ulaşım aracı olduğunu belirten Durğun, "Sağlıklı yaşam becerilerinin kazanılması ve ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerleri öğretmenlerle gezerek tanıtılmasını anlamlı buluyoruz. Öğretmenler Günü'ne özel tur düzenledik, bu vesileyle hem okulları hem de Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek günümüzü kutladık." diye konuştu.

Bisiklet bilincini sadece öğretmenlere değil topluma aşılamayı hedeflediklerini ifade eden beden eğitimi öğretmeni Yusuf Ürün de "Her alanda örnek olduğumuz gibi bisiklet kullanımında da genç nesillere ve meslektaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bu bilinç kapsamında sağlıklı nesillerin oluşmasını istiyoruz." dedi.