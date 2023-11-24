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        Van'da öğrenci ve velilerden öğretmenleri duygulandıran kutlama

        Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, velileriyle hazırladıkları "Dünyaya Bir Daha Gelsem Annemden Sonra Sana Gelmek İsterdim" yazılı pankartla yaptıkları kutlamayla öğretmenlerini duygulandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:41
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        Van'da öğrenci ve velilerden öğretmenleri duygulandıran kutlama
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        Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, velileriyle hazırladıkları "Dünyaya Bir Daha Gelsem Annemden Sonra Sana Gelmek İsterdim" yazılı pankartla yaptıkları kutlamayla öğretmenlerini duygulandırdı.

        Sahil Kent Mahallesi'ndeki Reşit Çelik İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri Gülhanım Kalın ve Meltem Çiçek'e, Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapmak istedi.

        Velilerinden destek alan öğrenciler, "Dünyaya Bir Daha Gelsem Annemden Sonra Sana Gelmek İsterdim" yazılı pankart hazırladı.

        Öğretmenlerinin gözünü bağlayarak okul bahçesine indiren öğrenciler, açtıkları pankartla Öğretmenler Günü'nü kutladı. Pankartı gördükten sonra öğrencilerine sarılan öğretmenler, duygusal anlar yaşadı.

        Kalın, AA muhabirine, öğrencilerin asla unutamayacağı bir sürprizle Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.

        Böyle bir sürpriz beklemediğini belirten Kalın, "Gözlerimi kapatıp onların yardımıyla aşağı indim. Gözlerimi açtıkları an ağlamaya başladım. Hayatımda yaşadığım en güzel anlardan biri. Öğretmen olduğum için çok mutluyum, iyi ki öğretmenim" diye konuştu.

        Öğrencilerin kendileri için güzel bir sürpriz hazırladığını anlatan Çiçek de "Bana da arkadaşlarının düştüğünü söylediler. Nöbette böyle şeyler çok oluyor. Telaşla çocukların yanına gittim. Bana çiçek vererek günümü kutladılar. Aileleriyle birlikte çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Her şey çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

        Veli Pelin Seçkiner de öğrencilerin etkinliğine ortak olmak istediklerini söyledi.

        Öğretmenlerini yalnız bırakmadıklarını belirten Seçkiner, "Küçük kızım öğretmenlerine sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Biz de destek olduk." dedi.

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