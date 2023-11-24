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        Eski Van Şehri'ndeki Ulu Cami'de restorasyon çalışması devam ediyor

        Eski Van Şehri'nde bulunan tarihi Ulu Cami'de başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:41
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        Eski Van Şehri'ndeki Ulu Cami'de restorasyon çalışması devam ediyor
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        Eski Van Şehri'nde bulunan tarihi Ulu Cami'de başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi'nin güneyindeki "Eski Van Şehri"nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" kapsamında Ulu Cami'nin restore edilmesine başlandı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Eski Van Şehri'ne gelerek çalışmaları inceledi.

        Ulu Cami'nin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, "Tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Ulu Cami ile birlikte Süleyman Han Cami, Kızıl Minareli Cami ve Hüsrevpaşa Hanı'nı da aslına uygun bir şekilde restore ederek gelecek nesillere aktaracağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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