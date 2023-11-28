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        Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Karabet Geçidi'nde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:01
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        Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Karabet Geçidi'nde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği ekipleri, dün kar yağışı ve tipi sonrası kapanan 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı bölgede 6 iş makinesiyle yürütülen çalışma sonucu yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

        Görevlilerin yol genişletme ve tuzlama yaptığı bölgede, araçlarının tekerleklerine zincir takmadan yola çıkan bazı sürücüler ilerlemekte sıkıntı yaşadı.

        Zaman zaman tipinin etkili olduğu kara yolunda ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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