Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sürüyor
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Karabet Geçidi'nde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Karabet Geçidi'nde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği ekipleri, dün kar yağışı ve tipi sonrası kapanan 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı bölgede 6 iş makinesiyle yürütülen çalışma sonucu yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.
Görevlilerin yol genişletme ve tuzlama yaptığı bölgede, araçlarının tekerleklerine zincir takmadan yola çıkan bazı sürücüler ilerlemekte sıkıntı yaşadı.
Zaman zaman tipinin etkili olduğu kara yolunda ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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