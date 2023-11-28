Van Büyükşehir Belediyesi 50 bin öğrenciyi sinemayla buluşturacak Van Büyükşehir Belediyesi, kente eğitim gören 50 bin öğrenciyi sinemayla buluşturacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, kente eğitim gören 50 bin öğrenciyi sinemayla buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler ediyor.

Bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevlileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullardan alınan öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde belediyeye ait otobüslerle sinemaya götürdü.

Öğrenciler, 20 Ekim'de vizyona giren, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun yaptığı, Önder Açıkbaş, Asuman Dabak ve Bilal Hancı'nın başrollerini paylaştığı "Öğretmen" filmini izledi.

Yoğun ders çalışma temposunun ardından farklı bir ortama gelmelerinin motivasyonlarını artırdığını belirten öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 50 bin çocuğun sinemaya götürülmesi hedefleniyor.