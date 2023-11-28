Van'da apandisit tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde apandisit tanısı konulan erkek hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürülen 38 yaşındaki Z.B'ye, apandisit tanısı konuldu.

Hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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