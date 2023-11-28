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        Van'da apandisit tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde apandisit tanısı konulan erkek hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:21
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        Van'da apandisit tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde apandisit tanısı konulan erkek hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürülen 38 yaşındaki Z.B'ye, apandisit tanısı konuldu.

        Hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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