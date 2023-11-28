Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 114 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 114 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 114 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 20-26 Kasım'da düzenlenen 25 operasyonda 114 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonlarda "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" semineri d...
        Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" semineri d...
        Van'da apandisit teşhisi konulan hasta için ambulans helikopter havalandı
        Van'da apandisit teşhisi konulan hasta için ambulans helikopter havalandı
        Van'da apandisit tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaş...
        Van'da apandisit tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaş...
        Van Büyükşehir Belediyesi 50 bin öğrenciyi sinemayla buluşturacak
        Van Büyükşehir Belediyesi 50 bin öğrenciyi sinemayla buluşturacak
        Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sü...
        Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Bahçesaray yolunda karla mücadele sü...
        Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'nu tutuklandı
        Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'nu tutuklandı