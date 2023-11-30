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        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Van'da "Halk Buluşması" programına katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:00
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        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Van'da "Halk Buluşması" programına katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

        Milli Egemenlik Caddesi'ndeki programda konuşan Bakırhan, yerel seçimlerde Van'da büyük bir başarı elde edeceklerini savundu.

        Belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştiren Bakırhan, "Birçok belediyemize kayyum atanıyor. Van'da da birçok belediyeye kayyum atandı. Dolayısıyla ben eminim ki bu irademizi gasp edenlere gerekli olan cevabı yerel seçimlerde vereceğiz. Tekrar Van'da 10 belediye değil, 13 belediyesinin tamamını kazanacağımıza söz veriyor musunuz? Bu konuda halkımıza güveniyorum." diye konuştu.

        Önlerinde zorlu bir sürecin olduğunu belirten Bakırhan, "Büyük zorluklardan geldik. Büyük bedeller ödüyoruz ama bir biçimiyle bu politikaların bizleri yıldıramayacağını kanıtlayacağımız günlere güçlü hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

        Bakırhan ve beraberindekiler, daha sonra HEDEP İl Başkanlığı binasına geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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