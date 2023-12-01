Van'ın "CEVHER" kızları, savat sanatını gelecek nesillere aktaracak

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Merkezi Bursa'da bulunan Coşkunöz Eğitim Vakfının (CEV) hibe programı kapsamında Van'da 16 kız öğrenciye, Urartulardan bugüne ulaşan ve kentte sayıları gittikçe azalan atölyelerde yaşatılmaya çalışılan savat işlemeciliği eğitimi verildi.

Mesleki ve teknik eğitimin ülke genelinde gelişmesi, nitelikli istihdama katkı sağlanması ve geleceğin teknolojilerine uyumlu hale getirilmesini hedefleyen CEV, geçen yıl "CEVHER Hibe Programı"nı başlattı.

Van'daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi de Urartulardan miras kalan ve bakır, gümüş, kurşun ile kükürtten elde edilen alaşımın eritilerek gümüş takıların üzerine işlenmesiyle yapılan savat sanatının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Van Savat Gümüş İşlemeciliği Usta Eller Projesi"ni hazırlayarak CEV'e sundu.

Ülke genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 7 proje arasında yer alan "Bugünün ve Yarının İhtiyaçlarına Odaklı Geleceğin Meslekleri" temalı proje kapsamında, lisede savat atölyesi oluşturuldu, makine ve ekipman alındı.

Atölyede 8 ay boyunca savat ve takı tasarım sanatçılarından teorik ve pratik eğitimler alan 16 kız öğrenci, bölge gezileriyle tarihi desen ile motifleri inceleyerek tasarımlarına yansıttı.

Gümüş savat işlemeciliğinin yaşatılması, teknolojiye uyarlaması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasının hedeflendiği projede eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazandı.

CEV Hibe ve Kuluçkalar Programı Yöneticisi Serhat Karasungur, AA muhabirine, 35 yıldır Türkiye'de mesleki eğitimin gelişmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar çeşitli programlarla binlerce gencin istihdamına ve mesleki eğitimde yer almasına olanak sağladıklarını anlatan Karasungur, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı yurdun her köşesine yaymak amacıyla hibe programını devreye aldık. Programla mesleki eğitimde faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızın yereldeki sorunlarına yine yerelde çözüm üretmek için destekler veriyoruz. Bu kapsamda geçen yıl yapılan 102 başvurudan 7 projeyi başarılı bularak, hayata geçirilmesi için destek olduk. Bu projeyle geleneksel bir el sanatının günümüz teknolojisinden yararlanarak geleceğe taşınması için olanak sağladık. Kız çocuklarımızın meslek edinmeleri ve geleneksel el sanatını geleceğe taşımaları için kıymetli bir çalışma. Bu nedenle de çok önemli buluyoruz."

- "Savatlı gümüş alanında çok güzel tohumlar atıldı"

Okul müdürü Mehmet Hayati Çelenk de vakfın yöneticilerine destekleri için teşekkür etti.

Projeyle kız öğrencilerin mesleki eğitimlerine katkı sağlandığını dile getiren Çelenk, şöyle konuştu:

"İlimizin önemli değerlerinden biri olan savatlı gümüş konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledik. İnanıyorum ki bu hedefimize de ulaştık. Uzman eğitimcilerle hem teorik hem de pratik eğitimleri tamamladık. Takı tasarımı ve savatlı gümüş alanında çok güzel tohumlar atıldı. Bu tohumların önümüzdeki yıllarda çok güzel filizleneceğini ve öğrencilerimizin bu anlamda bir maya oluşturacağını düşünüyorum. İlimize büyük katkısı olacak."

- "Savat çok kadim bir sanat"

Öğrencilere takı tasarımı eğitimi veren Suzi Dilara Yücel ise "Projede eğitim alan kızlarımıza yaptıkları işin hayatla bağlantısını anlatmak için buradayım. Van, savat noktasında çok önemli bir il. Kaybolmaya yüz tutmuş çok değerli, eski ve kadim bir zanaatin meslek lisesi çatısı altında kız çocuklarının eliyle yeniden işlenmesi, hayata kazandırılması beni çok etkiledi. Özellikle kız çocuklarının bu işe el atması bence çok değerli." ifadelerini kullandı.

Makine tasarım sınıfı öğrencisi Nazlı Nisa Yıldız, proje sayesinde savat sanatıyla tanıştığını söyledi.

Kursta çok önemli bilgiler edindiklerini belirten Yıldız, "İlk başlarda kesme işlemlerini öğrendik. Daha sonra makineyle işlemler yapmaya başladık. Cilalama yaptık. Birçok ürün ortaya çıkardık ve çok mutlu olduk. Çünkü bir şeyleri başarmak bizi mutlu etti. Kurs sayesinde meslek öğrendik. İnşallah devamını getireceğiz." dedi.

Öğrencilerden Ela Kapağan da kolye, bileklik, yüzük gibi takılar yaptıklarını anlatarak, "Takı sanatının çok kolay olduğunu düşünüyorduk ama bu işlemlerden sonra değerini daha iyi anladık. Şimdi pratik yapıyoruz. Elimiz iyice alıştı ve bunu geliştirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.