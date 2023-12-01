Van'da öğrenciler "Scapın'ın Dolapları" isimli tiyatro oyununu izledi
Van'da üniversite öğrencileri için "Scapın'ın Dolapları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Van'da üniversite öğrencileri için "Scapın'ın Dolapları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciler için tiyatro etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan 100 öğrenci, Van Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenen "Scapın'ın Dolapları" isimli tiyatro oyununu izledi.
Tiyatro gösteriminin ardından öğrencilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın hediye ettiği kitaplar verildi.
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