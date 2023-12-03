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        Van'da 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi

        Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde yer alan 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:20
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        Van'da 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi
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        Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde yer alan 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki U-14 futbol takımı oyuncularından Umut Kaan Altın, Kaan Akın, Hüseyin Oflas, Eren Cam ve Rojhat Aydın milli takım karmasında yer aldı.

        Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü As Başkanı Ruşen Alpaslan, yönetim kurulu üyesi Kemal Görgülüoğlu ve teknik sorumlu Engin Kürekçi de sporcuları kaldıkları otelde ziyaret ederek tebrik etti.

        Sporcular, 4 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek bölge karmasına katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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