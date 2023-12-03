Van'da 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde yer alan 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki U-14 futbol takımı oyuncularından Umut Kaan Altın, Kaan Akın, Hüseyin Oflas, Eren Cam ve Rojhat Aydın milli takım karmasında yer aldı.

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü As Başkanı Ruşen Alpaslan, yönetim kurulu üyesi Kemal Görgülüoğlu ve teknik sorumlu Engin Kürekçi de sporcuları kaldıkları otelde ziyaret ederek tebrik etti.

Sporcular, 4 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek bölge karmasına katılacak.