Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Valisi Ozan Balcı'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Valisi Ozan Balcı'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, engelliliğin, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını belirtti.

        Devlet ve toplumların en önemli sorumluluklarından birinin de engelli bireylerin mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak ulusal ve uluslararası düzeyde engelli vatandaşlarımızın hak ettiği konuma taşınması için azim göstermeliyiz. Bizler bu doğrultuda kadim şehrimiz Van'da engelli bireylerimiz ve ailelerinin yükünü almak için birçok projeyi hayata geçirdik. İçerisinde aktif yaşam merkezi, engelli bireylerin meslek kazanacağı alanlar, ağır mental ve zihinsel engelliler için rehabilitasyon merkezi bulunan Sosyal Hizmet Kampüsü yapıyoruz. Ayrıca Özel Eğitim Kampüsümüzde engelli çocuklar için anaokulu, ilkokul, uygulama ortaokulu ile lise var. Projelerimizle engellilerin ve ailelerinin hayatlarına dokunuyor, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı gösteriyoruz. Bu düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin gününü tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edild...
        Kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edild...
        Van'da 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi
        Van'da 5 futbolcu milli takım karmasına seçildi
        Pencereden düşerek yürüme yetisini kaybeden genç kadının hayatı basketbolla...
        Pencereden düşerek yürüme yetisini kaybeden genç kadının hayatı basketbolla...
        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
        Muradiye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kutlandı
        Muradiye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kutlandı
        Van'da "2023 Aşık Veysel Yılı" kapsamında resim sergisi düzenlendi
        Van'da "2023 Aşık Veysel Yılı" kapsamında resim sergisi düzenlendi